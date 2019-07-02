إحباط مخطط إرهابي في سيدني واعتقال 3 أشخاص

سيدني : وكالات

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في أستراليا اعتقالها ثلاثة رجال في مداهمات بمدينة سيدني اليوم وأحبطت مخططا مستلهما من فكر تنظيم داعش الإرهابي لشن هجمات على عدد من المباني العامة والسفارات.

ووجهت السلطات الأسترالية اتهامات لاثنين من المحتجزين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لهجوم سيدني الذي قالت الشرطة إنه كان في مراحله الأولى, ووجهت لشخص ثالث اتهامات بالاحتيال.

وأوضح مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية إيان مكارتني في تصريح صحفي أن المتهمين كان لديهم عدد من الأهداف تضم مراكز للشرطة ومنشآت دفاعية وسفارات ومجالس ومحاكم ودور عبادة.