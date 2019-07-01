150 كادرا في محاضرة علم المتفجرات والحد منها

جدة ـ ياسر بن يوسف

جذبت المحاضرة التي ألقاها مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في شرطة منطقة مكة المكرمة العقید مھندس الطيب بن محمد مجربي أمس 150 كادرا من عدة جهات، وحفلت بحزمة من المداخلات من قبل الحضور، وقدم العقيد مهندس مجربي تعريفا بأنواع المتفجرات وطرق التعامل معها، والعوامل التي تساعد على تفادي آثار المتفجرات والتخفيف منها، وقام في تحفيز الحضور على معرفة أنواع المتفجرات وطرق التعامل معها والتخفيف من آثارها، جاء ذلك في المحاضرة التي إستضافتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بالتعاون مع فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة وشرطة منطقة مكة المكرمة.

وكان نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان، رحب بالحضور وقدم عرض تعريفي عن الجامعة وإنجازاتها، ودورها الريادي على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته أوضح رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة البدر جنه، أن فرع جدة هو امتداد للجمعية الدولية للأمن الصناعي التي تعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم يسعى لتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهن الأمن الصناعي، للارتقاء بمستوى المهن الأمنية في المنطقة وذلك من خلال إعداد البرامج والمواد التعليمية وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية التي تتطرق إلى أفضل الممارسات والتجهيزات.

وقال إن رؤية الجمعية الدولية للأمن الصناعي تهدف إلى تحسين مستوى المهن الأمنية في العالم بتسخير البرامج المتطورة للارتقاء بها من خلال التعليم والأبحاث والتدريب والمؤتمرات ومن خلال تقديم المنح التعليمية للتأكد من تمكين أولئك الراغبين في العمل في مجال الإدارة الأمنية من تحقيق أعلى مستويات التحصيل الأكاديمي.

يذكر أن اللقاء أختتم بنقاش مفتوح، شارك فيه كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية، ومدير إدارة الاسلحة والمتفجرات في شرطة منطقة مكة المكرمة، ورئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة، حيث قاموا بالرد على مشاركات الحاضرين الفعالة وبعض الأسئلة المطروحة وتوضيح استفسارات الحاضرين وشكرهم على حضورهم.