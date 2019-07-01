هنيدي ونجوم “3 أيام في الساحل” يصلون جدة

جدة – مهند قحطان

وصلت أسرة مسرحية ٣ أيام في الساحل بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي أمس الى جدة في اولي الجولات الخارجية لهذه ” الدراما “، وذلك لتقديم عروض يومية متوالية إعتبارا من بعد الأربعاء على مسرح تم تشييده علي أحدث طراز بمنطقة أبحر .

واوضح مجدي الهواري مخرج المسرحية أن الاستعدادات تجري منذ اكثر من شهرين لتجهيز كافة التفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بعروض جدة .

واعرب الهواري عن اعجابه بالكوادر السعودية الشابة المشرفة علي المسرح العربي في موسم جده، لافتا إلى أن نجاح عروض جدة ” مضمونة ” لأن الجمهور السعودي يتمتع بذائقة فنية وحس رائع .

يذكر أن مسرحية “٣ أيام في الساحل” من اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين و يشارك في بطولتها كل من نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.