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هنيدي ونجوم “3 أيام في الساحل” يصلون جدة

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1440 هـ       1 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – مهند قحطان

وصلت أسرة مسرحية ٣ أيام في الساحل بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي أمس الى جدة في اولي الجولات الخارجية لهذه ” الدراما “، وذلك لتقديم عروض يومية متوالية إعتبارا من بعد الأربعاء على مسرح تم تشييده علي أحدث طراز بمنطقة أبحر .

واوضح مجدي الهواري مخرج المسرحية أن الاستعدادات تجري منذ اكثر من شهرين لتجهيز كافة التفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بعروض جدة .

واعرب الهواري عن اعجابه بالكوادر السعودية الشابة المشرفة علي المسرح العربي في موسم جده، لافتا إلى أن نجاح عروض جدة ” مضمونة ” لأن الجمهور السعودي يتمتع بذائقة فنية وحس رائع .

يذكر أن مسرحية “٣ أيام في الساحل” من اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين و يشارك في بطولتها كل من نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.

صحيفة البلاد

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