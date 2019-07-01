“صحة جدة” تعلق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة بمستشفى المساعدية

جدة- ياسر بن يوسف

أعلنت الصحة في جدة عن تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية بتاريخ 28-10-1440هـ .

وعزت “صحة جدة” في بيان لها الخطوة إلى إجراءات أعمال صيانة طارئه لأجزاء من المبنى ، ولحين انتهاء اللجان المشكلة بهذا الخصوص من مهامها و لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم خدمة مجودة تتماشى مع معايير مقام الوزارة و تحقق المأمول تجاه المرضى و المراجعين و تكفل سلامتهم…

وأضافت أنه حتى ذلك الحين فقد جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضى من خلال تشكيل فرق عمل و متابعة ادارية و فنية و ميدانية و التأكد من جاهزية مستشفى الملك عبدالعزيز ، و مستشفى الثغر ، و مستشفى العزيزية للأطفال ، و مستشفى شرق جدة و ذلك لاستقبال الحالات بدلاً من مستشفى المساعدية و قد تم التنسيق مع كافة القطاعات و الجهات ذات العلاقة بالمحافظة بهذا الخصوص.