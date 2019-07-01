بالصور.. الطريقة الأصلية لعمل الكوردون بلو بالدجاج

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم الطريقة الأصلية والصحيحة لعمل كوردون بلو الدجاج بمكونات سهلة وبسيطة

المقادير اللازمة لعمل الكوردون بلو بالدجاج

كمية من صدور الدجاج بدون عظم وجلد

كوب من الطحين

كوب من فتات الخبز ويمكن إستبدالها بـ بانكو يابانى

3 حبة بيض مخفوق

ملح وفلفل إسود

زيت وزبدة للقلى

شرائح من الجبن السويسرى

شرائح من اللحم المدخن أو صدور الرومى المدخنة

أعواد أسنان خشبية

طريقة عمل كوردون بلو الدجاج

نقوم أولاً بتقسيم صدر الدجاج نصفين من المنتصف دون قطعه للنهاية

تدق الصدور بواسطة مطرقة المطبخ حتى تصبح رفيعة قليلاً

تتبل بالملح والفلفل

ثم يوضع داخل كل صدر من الدجاج قطعة من اللحم المدخن وشريحة من الجبن

تلف رول وتغلق بواسطة عود أسنان

توضع بالثلاجة نصف ساعة

يملح الطحين بالملح والفلفل

ثم تغمس قطع الدجاج بالطحين

ثم خليط البيض المخفوق

ثم فتات الخبز أو البانكو

تذوب الزبدة مع الزيت وتترك حتى يسخن الزيت

تقلى قطع الكوردون بلو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة

تخرج وتصفى من الزيت

ثم تقدم ساخنة مع البطاطس البيوريه أو بحسب الرغبة