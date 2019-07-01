النفط يرتفع أكثر من 2% مع اتجاه أوبك لتمديد خفض المعروض

البلاد : وكالات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم, مع اتجاه أوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية 2019 على الأقل خلال اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع.

ولامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر أيلول، ذروة الجلسة عند 66.63 دولار للبرميل وكانت مرتفعة 1.72 دولار بما يعادل 2.7% عند 66.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 1.52 دولار أو 2.6 % مسجلة 59.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع عند 60.13 دولار.