المالية تطلق خدمة استرداد المدفوعات الحكومية

الرياض- البلاد

أطلقت وزارة المالية خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية عبر مركز الاتصال الموحد بوزارة المالية ، وذلك بالتنسيق مع مركز الاتصال الوطني “آمر”.

وأوضح مدير عام العناية بالعملاء محمد الدوسري أن مركز الاتصال الموحد للعناية بعملاء وزارة المالية فتح خمسة قنوات اتصالية لتقديم خدماته للعملاء وهي الرقم الموحد لوزارة المالية 19990بالإضافة إلى البريد الالكتروني [email protected] ، وعبر منصته في تويتر بالإضافة إلى خدمة المحادثة المباشرة عن طريق موقع الوزارة أو عبر تعبئة نموذج (اتصل بنا) عن طريق موقع الوزارة.

وأشار مدير عام العناية بالعملاء إلى أن استرداد المدفوعات الحكومية المتاحة في الوقت الحالي هي مدفوعات وزارة الداخلية متمثلة في رسوم الوافدين والجوازات السعودية والاستقدام والمرور “المخالفات المرورية، والمركبات، و رخص القيادة” والأحوال المدنية.