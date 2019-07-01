الفرقة المليونية تعيد لجمهور جدة ذاكرة التسعينات

جدة – مهند قحطان

دوت القاعة المغطاة في مدينة الملك عبد الله بالتصفيق حينما، صعدت فرقة ” باك ستريت ” على خشبة المسرح، وليس هذا فحسب بل أن الحضور الإستثنائي للجمهور أذهل منظمي الحفل ،خصوصا وأن تذاكر حفل الفرقة ” المليونية ” نفذت بعد ساعات من عرضها، وقدمت الفرقة أغنيات شهيرة من حقبة التسعينيات الميلادية.

يذكر أن فرقة باك ستريت بويز، تعد إحدى أكثر الفرق شهرة في العالم وتتميز بالألبومات الأعلى مبيعًا على الإطلاق والتي تتضمن أكثر من 100 مليون تسجيل على مستوى العالم.

وتأتي حفلة “باك ستريت بويز” في جدة ولأول مرة كجزء من جولتها العالمية، ولم يقتصر الحضور على الدماء الجديدة بل أن الحفل شهد الآلاف من الجيل القديم والذين يحفظون ألبومات الفرقة عن ظهر قلب.



وعبر عدد من الجمهور لـ(البلاد) عن فرحتهم بحضور الحفل حيث قال عبد العزيز محمد من دولة الامارات العربية المتحدة أن الحفل جميل جدا والاجمل انه في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الفرقة اشعلت حماس الجماهير، والذين كانوا يرددون الاغاني مع الفرقة بصوت واحد حتى وإن كانت كلمات الأغاني المقدمة صعبة.

من جهته قال حسن السعيد إن الحفل كان حماسيا جدا وعبر عن شكره لكل القائمين عليه من موسم جدة ، موضحا أن المقاعد كلها كانت ملئية وكأنما جدة كلها كانت تنتظر هذا الحفل، وأتمنى أن يقام حفل آخر لهم بمسرح أكبر وانا متأكد 100% بانه سيمتلئ. من جهتها عبرت منى قاري عن فرحتها بالحفل موضحة أن هذا الفريق اكتسب شهرته في تسعينات القرن الماضي، وحفلهم في جدة يأتي ضمن جولتهم الغنائية العالمية الحالية، حيث قدموا فيه أغنيات ألبومهم الجديد “دي إن إيه”، بالإضافة إلى أشهر أغانيهم الكلاسيكية.

شهد حفل (باك ستريت بويز Back Street Boys) حضورا املئ مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبدلله الرياضية (الجوهرة) وذلك بعد نفاد تذاكر الدخول للحفل والذي يقام للمرة الأولى في المملكة أمس الأول الخميس ضمن الحفلات الغنائية لأشهر نجوم في العالم من خلال موسم جدة.