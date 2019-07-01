البلاد : متابعات

أعلنت منصة “أبشر” اليوم (الاثنين) عن إضافة 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، وهي المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف، وذلك للمخالفات المرصودة من قبل رجال المرور.

وأشارت إلى أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعاً، وأنها خاصة بالمخالفات المسجلة من رجال المرور، وعن طريق الموقع فقط، والطريقة هي الدخول على “خدماتي” ثم “المرور” ثم “الاعتراض على المخالفات المرورية”.

وأشارت المنصة إلى أنه بعد إضافة الخدمة في المناطق الجديدة ارتفع عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن إلى 11 منطقة، هي الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وعسير والمدينة والباحة وجازان، والمناطق الثلاث الجديدة.