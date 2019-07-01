خاص البلاد – نيفين عباس

من منا لا يستخدم بشكل يومى ترامس الشاى ودلة القهوة لتقديم الشاى والقهوة للأسرة والضيوف

لكن بالترامس ودلات القهوة خطر سام قد يقتل الأسرة ويتسبب فى أمراض خطيرة سنوضحها لكِ بالسطور التالية

أولاً ترامس الشاى وخطورة إستخدامها وطرق الحماية من أضرارها الفتاكة

للترامس خطورة تكمن فى الإستخدام المتكرر دون التعقيم أو تركها نظيفها والإكتفاء بغسلها بالماء الجارى فقط

طبقاً للأبحاث الدولية فإن هناك نسبة من الترامس تحتوى على مادة الأسبستوس

وهى عبارة عن مجموعة من المعادن تظهر داخل الترمس ولا تراها العين المجردة عند كسره أو تعرضه للشرخ

وينجم عنها ظهور الأمراض الفتاكة كسرطان الرئة والأورام الخبيثة ونشاط للخلايا السرطانية داخل الجهاز الهضمى نتيجة إبتلاع الشاى، ما يمثل معدل منخفظ من سلامة الأسرة الصحية

لذا من الضرورى جداً مراعاة تجنب إستخدام الترامس التى تعرضت للكسر أو الشرخ أو التى يظهر بها الكثير من النقط السوداء أو الصدأ

كما يجب المحافظة على نظافة الترمس وتجفيفه جيداً ووضع بعض شرائح الليمون والماء الساخن به قليلاً لتعقيمه جيداً ثم تجفيفه بعد إفراغ الماء منه من وقت لأخر

كما يجب الإنتباه لشراء الأنواع الجيدة والأصلية من الترامس والإبتعاد عن المقلدة

حتى إذا كانت مرتفعة قليلاً فى أسعارها لأن صحة الأسرة ستكون أغلى بكثير من قيمة ترمس الشاى الذى يضر أكثر من كونه أداة لتقديم الشاى لأحبابنا

ثانياً دلة القهوة وخطورة إستخدامها وطرق الحماية منها

لا يختلف خطر دلة القهوة كثيراً عن ترمس الشاى، فغسيل الدلة من الداخل قد يجده البعض مهمة شاقة لكنه أمر هام وضرورى حتى لا تتعرض الدلة للصدأ من الداخل وتتأكسد

خاصة الدلة المصنوعة من النحاس، فهى خطرة إن لم تعقم بشكل دورى

وتجفف لأن النحاس يمكن أن يتفاعل مع الحرارة الشديدة فيفرز جزيئات من النحاس بالقهوة لا تراه العين المجردة

ما يشكل خطورة على صحة الإنسان ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب إثر تراكم النحاس فى الدم

لذا من الضرورى عند إختار دلة قهوة مصنوعة من النحاس

مراعاة إقتناء تلك التى يكون بداخلها مغلف بطبقة معدنية قوية مقاومة للحرارة والصدأ والتأكل

كالمبطنة من الداخل بالستانلس ستيل

كذلك تنظيفها بعمق عن طريق وضع القليل داخلها من الخل الأبيض والماء وشرائح الليمون وغليها على النار دقائق

ثم شطفها بالماء الجارى وتجفيفها جيداً من الداخل