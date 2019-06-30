80 دقيقة بقمة العشرين تفض النزاع بين ترامب والصين بشأن “هاواوي”

اتفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين، على هدنة مؤقتة للحرب التجارية القائمة فيما بينهما.

ودخل الطرفان في نزاعات وحروب تجارية منذ قرابة عام، كان آخر تطوراتها منع هواتف هاواوي الصينية داخل الولايات المتحدة.

لكن وعلى هامش الاجتماع في قمة دول العشرين، التقى ترامب بجين في اجتماع مصغر دام لمدة 80 دقيقة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيسان اتفقا على وضع هدنة للتوصل إلى حل، وهو من شأنه أن يحدث انفراجة في الأزمة.

وقال ترامب عقب الاجتماع.. “سنحافظ على مواصلة العمل مع الصين، سنعرف إن كان بإمكاننا عقد اتفاق أم لا، المحادثات بالفعل معقدة، لكنني لم اتسرع”.

وكان ترامب قد أدرج عملاقة الإلكترونيات الصينية، هاواوي، في اللائحة السوداء بالنسبة للتجارة الخارجية الأمريكية قبل أسابيع.

لكن يبدو أنه تراجع عن هذا القرار الذي كان ليكلف الحكومتين، الأمريكية والصينية، الكثير من الأضرار الاقتصادية.

فالصين تصدر المواد الخام إلى الولايات المتحدة، ثم تستوردها على شكل رقائق معدنية لتصنيع هواتف هاواوي، في شراكة اقتصادية كبيرة.

وأعزت الصحف الأمريكية السبب إلى المصالح المشتركة بين البلدين في كافة الجوانب، إذ كانا سيخرج كليهما خاسرًا من الأمر.