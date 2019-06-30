رئيس الوزراء الياباني وولي العهد يبحثان التعاون بين البلدين في عدد من المجالات

أوساكا : اليابان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

وقد عقد سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الياباني اجتماعاً، رحب في بدايته دولة رئيس الوزراء الياباني، بسمو ولي العهد، معرباً عن شكره لسموه على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها.

وأشاد دولته بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030 ، لافتاً إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.

وأبدى دولة رئيس وزراء اليابان كذلك استعداد حكومته للتعاون في سبيل انجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره لدولته على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية، وتعد اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين.

وأفاد سموه أن الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وشكر سمو ولي العهد دولة رئيس الوزراء الياباني على إدارته الناجحة للقمة، وقال “سنعمل سوياً للتحضير لقمة العشرين في 2020 م في المملكة العربية السعودية”.

بعد ذلك، جرى مناقشة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني، وزير الخارجية تارو كونو، ونائب رئيس مجلس الوزراء كوتارو نوغامي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي شوتارو ياتشي، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء إيتشي هاسيغاوا، والمساعد التنفيذي لرئيس الوزراء تاكايا ايماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، ونائب وزير الخارجية الأول تاكيو موري، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة تاتسويا تيرازاوا، والمدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا هيروشي أوكا، والمساعد التنفيذي لرئيس الوزراء سوزوكي هيروشي، ومدير قسم الشرق الأوسط أكيهيرو تسوجي.