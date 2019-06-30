نقاش رئاسي.. ميسي حاضر في قمة الـ 20 بأوساكا

لم يقتصر الاهتمام بأداء المنتخب الأرجنتيني، ونجمه الأول ليونيل ميسي على المشجعين العاديين لكرة القدم، بل حضر اللاعب في نقاش جانبي على هامش قمة العشرين في أوساكا باليابان. فقد استغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حديثا جانبيا مع نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري؛

ليسأله عن أداء منتخب التانغو في منافسات كوبا أميركا. ورد الرئيس الأرجنتيني بأن أداء المنتخب كان كارثيا خلال الدور الأول، وأكد أن الأرجنتين تملك أفضل لاعب في العالم، ولا شيء آخر.

وكان الرئيسان يتحدثان قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا في ربع نهائي كوبا أميركا، والتي حسمها رفاق ميسي بنتيجة 2-صفر. ووجد المنتخب الأرجنتيني صعوبة كبيرة في منافسات الدور الأول، وتأهل بصعوبة بعد خسارة أمام كولومبيا 2-صفر، وتعادل أمام باراغواي 1-1، وفوز على قطر 2-صفر.

يعتبر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري متابعا شغوفا لكرة القدم، وتولى رئاسة نادي بوكا جونيور بين 1995 و2007 وتوج معه بـ17 لقبا.