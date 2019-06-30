ما هي حقيقة إصابة مارادونا بمرض الزهايمر؟

قالت تقارير إعلامية صادرة مساء السبت، إن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، أصيب بمرض الزهايمر.

ووفق ما نشرته صحيفة “كرونيكا” الأرجنتينية، فإن مارادونا يعاني من مشاكل في الأعصاب، ستؤدي في القريب العاجل إلى مرض الزهايمر.

ونقلت الصحف العالمية الخبر الصادرمن كرونيكا، ليتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، بيد أن مارادونا نفى الخبر بشكل قاطع.

فخلال مقطع فيديو نشره الأسطورة الحية للكرة العالمية، قال مارداونا إن هذه الأخبار كاذبة، حيث كتب ما يلي..

“هؤلاء يقومون بنشر الأكاذيب، هم لا يعرفون شيئًا ويتحدثون عن الزهايمر، إنها كلمة فظيعة والناس تموت بسبب هذا المرض”.

وأضاف “من قام بهذا الفعل يريد إثارة المشاكل، وأنا لا أريد ذلك، إنه مرض سيء ويؤدي لوفاة الناس”.

بينما قال محامي مارادونا، “لقد خضع دييجو إلى فحوصات طبية شاملة، وفي ضوء ذلك لا يظهر أي شيء مما يتم الترويج له في وسائل الإعلام”.

وأكمل “سيخضع مارادونا فقط إلى عمليات جراحية في الكتف والركبة، لكنه لا يعاني من الزهايمر، النتائج كانت جيدة”.

جدير بالذكر أن لمارادونا الكثير من المواقف المثيرة للجدل سابقًا، أثناء وبعد مسيرته الاحترافية التي لعب من خلالها لأندية نابولي وبرشلونة، كتعاطيه للكوكايين وتعرضه للإيقاف عديد المرات.