مايكروسوفت: الدخول للملفات المخزنة ببصمة الأصبع

القاهرة – هاشم الهاشم

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها قامت بتوفير المزيد من سبل الأمان للمستخدمين للحافظ على ملفاتهم المهمة، باستحداث العديد من ميزات الأمان على منصتها للتخزين السحابي ضمن خطتها الجديدة التي أطلقت عليها(OneDrive Personal Vault).

وبحسب مايكروسوفت يتطلب الوصول للملفات المحفوظة ضمن هذه الآلية إتباع نوع مخصص من المصادقة ،و لضمان أعلى نسب الأمان استحدثت استخدام بصمة الإصبع أو بواسطة تقنية التعرف على الوجه أو عبر تطبيق Authenticator من مايكروسوفت.

وتسعى الشركة الأمريكية من خلال هذه الطريقة زيادة ثقة المستخدمين بمنصة ون درايف السحابية، عبر توفير مكان آمن ومعزول لوثائقهم المهمة كالنسخ الرقمية لجواز السفر أو الهوية الشخصية ورخصة القيادة ومستندات سرية للغاية وغيرها.

كما يمكن إرفاق النسخ الرقمية للوثائق والمستندات بشكل مباشرة على المحفظة الآمنة (Personal Vault) عبر تطبيق ون درايف نفسه، عن طريق التقاطها ومسحها ضوئياً عبر الكاميرا، كما أن التطبيق يوفر أيضاً نقل الصور والفيديوهات بطريقة مباشرة مشابهة للمنصة.

ومن الميزات الجيدة التي توفرها Personal Valult هي عدم حفظ معلومات المحفظة في ذاكرة التخزين المؤقت في المتصفح (الكاش)، عند لجوء المستخدم لفتح ملفاته السحابية عن بعد عن طريق متصفح من أجهزة أخرى غير جهازه الرئيسي.

وعلى صعيد زيادة المساحة التخزينية للمستخدمين ستقوم مايكروسوفت خلال الفترة القادمة بمضاعفة السعة للمستخدمين من 50 جيجا بايت لـ 100 جيجا بايت بنفس السعر وهو 2 دولار شهرياً دون أي رسوم إضافية.