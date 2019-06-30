ساعة ذكية للتمارين الرياضية بدون الإجهاد

القاهرة – البلاد

طورت شركة أمريكية ساعة ذكية تساعد الرياضيين على أداء التمارين بكفاءة أكبر، عن طريق حساب ساعات النوم وجهد التمرين والمقارنة بينهم لحساب مدة التمرين التى يحتاجها الجسم .

ووفقا لموقع” انجاد جيت” الأمريكى، تستطيع الساعة التى أطلق عليها اسم Polar Ignite، قياس نبضات القلب أثناء التمرين، بالإضافة إلى حساب السعرات الحرارية داخل الجسم، والسعرات المفقودة أثناء التمرين.

كما أن الساعة تحتوى على جهاز استشعار بصرى يمكنه قياس نسبة الإجهاد داخل الجسم، والوقت الذى يحتاجه الجسم للتعافى من هذا الإجهاد.

وبعد تجميع تلك المعلومات يتم تقديمها لـ FitSpark، وهو دليل تدريبى يومى، للحصول على تدرييات للقوة و”كارديو”، بناءً على ما تعتقد أن جسمك قادر عليه.

وتأتى الساعة مزودة بمجموعة من الميزات الأخرى، مثل تمارين التنفس الموجهة، ومقاييس الجرى والسباحة، وإمكانية تتبع السعرات الحرارية وما إلى ذلك.

وتبلغ تكلفة الساعة 230 دولارًا، مع وجود 25 دولاراً إضافية فى حالة طلب أساور السليكون الرياضى.