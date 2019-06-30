ترامب أول رئيس أمريكي يعبر حدود كوريا الشمالية

البلاد : وكالات

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث بدأ اللقاء بمصافحة بينهما.

عقد الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والكوري الشمالي كيم يونغ-أون اجتماعاً دام 50 دقيقة في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين ، وسط آمال بمحادثات جديدة لإنهاء برامج كوريا الشمالية النووية.

وعبر ترامب لفترة وجيزة الحدود بين الكوريتين إلى الشمال ليصبح أول رئيس أميركي على الإطلاق تطأ قدماه كوريا الشمالية.

قال ترمب للصحافيين عقب الاجتماع ، إن كوريا الشمالية وافقت على استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع، وإن فريقاً مشتركاً سيبدأ اجتماعاته خلال 3 أسابيع لمناقشة البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وأضاف: “اتفقت مع كيم على تشكيل فريق عمل لمزيد من البحث فيما ناقشناه”.

وتهدف المحادثات إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن العلاقة “الرائعة” التي تربطه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ستساعدهما على تجاوز العقبات.

وقال كيم “أنا مقتنع بأن علاقتنا ستساعدنا على تجاوز العقبات التي تقف في طريقنا”، مضيفاً بينما أجرى الزعيمان محادثات في المنطقة المنزوعة السلاح أن علاقتهما الجيّدة جعلت من ترتيب اللقاء “خلال ليلة” أمراً ممكناً.