“تداول” تربح 285 مليون ريال خلال 2018 بارتفاع 14%

البلاد : واس

أصدرت شركة السوق المالية السعودية “تداول” تقريرها السنوي لعام 2018، الذي يُسلط الضوء على أداء الشركة وأهم إنجازاتها خلال العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

ويقدم التقرير تفصيلاً حول الأداء المالي للشركة خلال عام 2018 حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً في إجمالي الأرباح وصل إلى 285 مليون ريال سعودي بارتفاعٍ نسبته 14% عن العام السابق، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9% لتصل إلى 583 مليون ريال سعودي وسجلت الأرباح التشغيلية زيادة قدرها 29.2%.

وتناول التقرير انضمام السوق المالية السعودية عام 2018 لأهم ثلاث مؤشرات عالمية؛ إم إس سي آي (MSCI) وفوتسي راسل (FTSE Russell) وإس آند بي داو جونز (S&P Dow Jones) كما شهد عام 2018 نمواً في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين الذي بلغ أكثر من 400% من العام الماضي بأكثر من 500 مستثمر أجنبي مؤهل، وكذلك إدراج 12 ورقة مالية، ليصل في نهاية العام عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إلى 190 ورقة مالية.

كما تطرق التقرير لإعلان الشركة عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) وإطلاق المؤشر المتداول إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) اللذين يشكلان قاعدة لسوق المشتقات المالية الذي أعلنت الشركة عن خططها لإطلاقه كأحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتضمنة في رؤية المملكة 2030.