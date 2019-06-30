الشباب يُفجّر مفاجآة ويقترب من مدافع منتخب باراجواي

الشباب يسعى من أجل لاعب باراجواي..

قالت تقارير إعلامية إن إدارة نادي الشباب تكثف جهودها للتعاقد مع نجم منتخب باراجواي ونادي لانوس الأرجنتيني، رولاند جارسيا.

وأشارت صحف أرجنتينية عديدة إلى تولية الشباب لجارسيا اهتمامًا كبير، لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وينشط جارسيا في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويتميز بالصلابة الدفاعية واستخلاص الكرات الهوائية والأرضية على حد سواء.

وهو ما جعل مدرب الشباب، الأرجنتيني خورخي ألميرون يطالب مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع لاعب باراجواي خلال قترة الانتقالات الحالية.

ويلقى الشباب منافسة كبيرة للحصول على خدمات جارسيا، إذ يدخل السباق معه كلُ من ناديي خيمناسيا وهوراكان.

واشترطت إدارة فريق لانوس بيع اللاعب بشكل نهائي، ورفضت رفضًا قطعيًا فكرة خروجه من الفريق على سبيل الإعارة.

وإذا ما أتم الشباب التعاقد مع لاعب منتخب باراجواي، فإن الصفقة ستكلف خزائنه قرابة مليون يورو، وبراتب سنوي يقدر بـ 500 ألف يورو.