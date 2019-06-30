الرياضة

الشباب يسعى من أجل لاعب باراجواي..

الشباب يُفجّر مفاجآة ويقترب من مدافع منتخب باراجواي

محمد ابو الوفاaccess_time26 / شوال / 1440 هـ      30 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
بارجواي

قالت تقارير إعلامية إن إدارة نادي الشباب تكثف جهودها للتعاقد مع نجم منتخب باراجواي ونادي لانوس الأرجنتيني، رولاند جارسيا.

وأشارت صحف أرجنتينية عديدة إلى تولية الشباب لجارسيا اهتمامًا كبير، لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وينشط جارسيا في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويتميز بالصلابة الدفاعية واستخلاص الكرات الهوائية والأرضية على حد سواء.

وهو ما جعل مدرب الشباب، الأرجنتيني خورخي ألميرون يطالب مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع لاعب باراجواي خلال قترة الانتقالات الحالية.

ويلقى الشباب منافسة كبيرة للحصول على خدمات جارسيا، إذ يدخل السباق معه كلُ من ناديي خيمناسيا وهوراكان.

واشترطت إدارة فريق لانوس بيع اللاعب بشكل نهائي، ورفضت رفضًا قطعيًا فكرة خروجه من الفريق على سبيل الإعارة.

وإذا ما أتم الشباب التعاقد مع لاعب منتخب باراجواي، فإن الصفقة ستكلف خزائنه قرابة مليون يورو، وبراتب سنوي يقدر بـ 500 ألف يورو.

m.abo.elwafa

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