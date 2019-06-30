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الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل مرور بمكة

صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1440 هـ      30 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : واس

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم

وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم، مواطن في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة البلاد

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