الأمير سعود بن جلوي يعزي ذوي شهيد الواجب السلمي

جدة : واس

قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم، تعازيه لذوي شهيد الواجب الرقيب عاطي بن عنيت الله طفيل السلمي، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو محافظ جدة، ولسمو نائب أمير منطقة المكرمة، ولسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.