ولي العهد يبحث المستجدات مع رئيسة وزراء بريطانيا

أوساكا : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.