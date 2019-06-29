موريتانيا تخطف نقطة تاريخية من أنغولا

القاهرة : متابعات

حصد المنتخب الموريتاني أول نقطة له في بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم بتعادله مع نظيره الأنغولي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في مصر.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ليرفع المنتخب الأنغولي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف المنتخب التونسي، فيما حصد المنتخب الموريتاني أول نقطة له في مشاركته الأولى بنهائيات بطولة أمم إفريقيا على مدار تاريخه، علما بأن المنتخب المالي يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط.

ويلعب المنتخب الموريتاني مع نظيره التونسي يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة، في حين يلعب المنتخب الأنغولي مع نظيره المالي في ذات التوقيت.