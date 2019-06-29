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فقاعة الصحراء تنفجر في أوروبا

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1440 هـ      29 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عواصم ــ وكالات

ضربت موجة حر شديدة قادمة من الصحراء الكبرى القارة العجوز، متسببة في ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، الأمر الذي أدى لاندلاع حرائق في مناطق مختلفة، علاوة على التواء قضبان السكك الحديدية بالقرب من روستوك الألمانية، المطلة على بحر البلطيق.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية، كما هو الحال في إيطاليا، خصوصاً في الوسط والشمال.

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية، أن درجة الحرارة ستواصل الارتفاع، وبالتالي من المحتمل كسر السجل الوطني، وهو رقم قياسي يعود إلى 12 أغسطس 2003، مع تسجيل 44.1 درجة مئوية في مقاطعة غارد جنوب فرنسا.

وفي كوشن، القريبة من الحدود البولندية، والتي سجلت 39 درجة مئوية، قرر المسؤولون أن تكون السرعة القصوى على الطرق السريعة 120 كيلومتراً في الساعة، بعد أن لاحظوا تدهور حالة الطرق الإسفلتية إلى درجة الذوبان.

وكذلك شهدت تشيكيا تسجيل درجات حرارة قياسية، بلغت 38.9 درجة مئوية.

صحيفة البلاد

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