فقاعة الصحراء تنفجر في أوروبا

عواصم ــ وكالات

ضربت موجة حر شديدة قادمة من الصحراء الكبرى القارة العجوز، متسببة في ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، الأمر الذي أدى لاندلاع حرائق في مناطق مختلفة، علاوة على التواء قضبان السكك الحديدية بالقرب من روستوك الألمانية، المطلة على بحر البلطيق.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية، كما هو الحال في إيطاليا، خصوصاً في الوسط والشمال.

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية، أن درجة الحرارة ستواصل الارتفاع، وبالتالي من المحتمل كسر السجل الوطني، وهو رقم قياسي يعود إلى 12 أغسطس 2003، مع تسجيل 44.1 درجة مئوية في مقاطعة غارد جنوب فرنسا.

وفي كوشن، القريبة من الحدود البولندية، والتي سجلت 39 درجة مئوية، قرر المسؤولون أن تكون السرعة القصوى على الطرق السريعة 120 كيلومتراً في الساعة، بعد أن لاحظوا تدهور حالة الطرق الإسفلتية إلى درجة الذوبان.

وكذلك شهدت تشيكيا تسجيل درجات حرارة قياسية، بلغت 38.9 درجة مئوية.