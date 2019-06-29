دويتو يجمع محمد عبده وأنغام في الباحة

يُحيي مطرب العرب محمد عبده والمطربة أنغام حفلاً غنائياً بمدينة الباحة ، في يوم الاربعاء العاشر من شهر يوليو القادم، والحفل ضمن حفلات صيف الباحة وسيقام على مسرح القرية التراثية بمراوة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

و تعد هذه المرة الأولى التي تغني فيها النجمة أنغام في مدينة الباحة، والمرة السادسة التي تغني فيها بالمملكة العربية السعودية، كما كانت أول مرة تغني فيها أنغام مع المطرب محمد عبده في عام 2016 بمدينة دبي.

ويذكر أيضا أن المطربة أنغام قد غنت من قبل رائعة المطرب محمد عبده الشهيرة “الأماكن”، وصرحت العام الماضي في مؤتمر صحفي عقدته شركة روتانا لحفل دار الاوبرا المصرية برفقة مطرب العرب، “أنه أستاذها و أنها تستمع إلى أغانيه منذ الصغر، مشيرة إلى أنها “أعمال تُدرس ويُتعلم منها بإستمرار”.

كما قال مطرب العرب محمد عبده عن المطربة المصرية أنغام “خير صوت يمثل مصر” من وجهة نظره، وأوضح أيضا أن صوتها يتوافق معه في نوعية الأغنية الكلاسيكية، وأضاف أيضا أنها “دخلت البيت الخليجي بوجدانه من خلال صوتها”.