ترمب: لدينا قائمة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران

البلاد : وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب ، خلال مؤتمر صحفي عقب ختام قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إن الولايات المتحدة تملك لائحة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية

وأضاف أن إيران تسعى حالياً لإبرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة.

كما اعتبر أن إدارة الرئيس السابق أوباما ساهمت في إقدام إيران على تمويل الإرهاب.

وحول إمكانية تخفيف العقوبات على إيران، وما إذا كانت تلك المسألة طرحت خلال اللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش قمة العشرين، أجاب الرئيس الأمريكي: «تواصلت معي مجموعة من الدول في هذا الشأن، لا سيما فرنسا التي أكدت أن لديها علاقات تجارية مع إيران، من أجل تخفيف العقوبات، وأنا حقاً لا أمانع التحدث مع أي جهة»، دون أن يوضح المقصود.

وأكد ترمب موقفه الثابت من مسألة السلاح النووي، قائلاً: «تأكدوا أننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».