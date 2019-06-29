ترمب: الأمير محمد بن سلمان صديق فعل الكثير لبلاده

أوساكا : متابعات

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة في قمة العشرين، الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش القمة في أوساكا.

وقال ترمب خلال اللقاء “شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده”

مشيرا إلى التعاون الإقتصادي والعسكري والسياسي بين البلدين .

و أكد ترمب أن العالم كله ممتن لجهود المملكة في محاربة الإرهاب

من جهته قال الأمير محمد بن سلمان “نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة”.

وأضاف سموه : “أنا وشعبي بذلنا الكثير في السنوات الماضية، ومعكم قمنا بإنجازات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري”.

هذا ويشهد اليوم الثاني من قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابان اجتماعات ثنائية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.