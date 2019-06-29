القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده

البلاد – متابعات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت برقية تهنئة للرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

وقال الملك سلمان : ” يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار “.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

وقال ولي العهد : “يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم ، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة ،راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار “.