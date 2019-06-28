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ولي العهد يبحث مجالات التعاون مع ملكة هولندا

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1440 هـ      28 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أوساكا : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري.

صحيفة البلاد

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