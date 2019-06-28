ساما: ارتفاع قروض الأفراد العقارية 3 أضعاف خلال مايو

البلاد : متابعات

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم، عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر مايو الماضي من العام الجاري 2019م، إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 12,949عقداً، مسجلاً بذلك نسبة نمو 212% مقارنة بمايو 2018م، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك القروض 5,653 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 122% على أساس سنوي.

وأوضحت “ساما” من خلال تقريرها استمرار النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة منذ بداية 2019م وحتى نهاية مايو الماضي أكثر من 58.809 عقد تمويلي بقيمة 27,019 مليار ريال، مقارنة بنحو 18 ألف عقد بقيمة 11,680 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نمو يتجاوز 223% في أعداد العقود ونحو 131% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 8 ألاف عقد تمويلي، إذ سجل شهر مايو 2018م توقيع 4,148 عقداً مقابل 12,949 عقداً في مايو 2019م، كما زاد حجم التمويل العقاري في مايو الماضي بأكثر من 3 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في مايو 2018م الذي لم يتجاوز 2,539 مليار ريال، مقارنة بنحو 5,650 مليار في مايو 2019م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 92% من قيمة عقود التمويل العقاري المقمة للأفراد في مايو 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 8% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر مايو 2019م عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 11,163 عقداُ، مشكلة ما يتجاوز 86% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 4,6 مليار ريال، أي حوالي 81% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر مايو 2019م.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9,578 عقداً مقابل 2,674 عقداً في يناير 2018، ونحو 9,736 عقداً تمويلي في فبراير 2019م مقابل 3,143 عقداً في فبراير 2018م، و12,148 عقداً تمويلياً في مارس 2019 مقابل 3,973 في نفس الشهر من العام الماضي كما سجل شهر أبريل قرابة 14,398 عقداً تمويلياً بقيمة إجمالية تجاوزت 6,4 مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4,286 عقداً في إبريل 2018م.

وبيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليار ريال.