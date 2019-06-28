جامعة الفيصل توقع مذكرة تعاون مع “تطوير”

الرياض ـ سامية الغريبي

وقعت شركة “تطوير للمباني” أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل, والتي مثّلها في التوقيع الدكتور صالح بن علي الراشد وكيل الجامعة، فيما مثل شركة “تطوير للمباني” المهندس عبدالرحمن مغربي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بين الطرفين في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع،

مع إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلية؛ إرساء لقيم جودة التعليم ولرفع كفاءة البيئة التعليمية، لتعزيز فرص الاستفادة من مخرجات التعليم والبحث العلمي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاعي التعليم الجامعي والبحث العلمي، ولتعظيم الاستفادة بمخرجات التعليم والبحث العلمي في خدمة المجتمع.

وأوضح وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور صالح بن علي الراشد, أن مهام الطرفين وفق مذكرة التفاهم، تتركز في المشاركة في خدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية 2030، وتبادل جميع البيانات ذات الصلة والمتعلقة بموضوع المذكرة ومشاركته مع الطرف الآخر في الالتزام بسرية المعلومات، وتقديم والمشورة والدعم والمساعدة الضرورية المتبادلة، وإطلاع الطرف الآخر على المعوقات التي تواجه تنفيذ بنود المذكرة.

وأفاد الراشد أن مذكرة التفاهم تقضي بأن يعد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكاً مفضلا للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت.