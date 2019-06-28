القصيم سياحة بطعم “السكري” وبازارات الحرف اليدوية

بريدة ـ البلاد

وأنت في منطقة القصيم تكتشف أن كل المشاهد تتحول إلى سيناريوهات من ” الخضرة ” والتراث الذي يربط الحاضر بالماضي، فضلا عن مشاهد “بازات” الحرف اليدوية والتي تستهوي السياح المحليين والخليجيين على حد سواء، فضلا عن سلسلة من المهرجانات من ألوان الطيف مثل مهرجان التمور، ومهرجان البصر وصيف بريدة، الأمر الذي جعلها تسجل حضورا ” ناصعا ” على خارطة السياحة المحلية ، وليس هذا فحسب بل تشتهر المنطقة بمقومات السياحة الريفية والبيئية والطبيعية والتراثية والثقافية.

وتتميز المنطقة بمواقعها التاريخية والأثرية العديدة، التي تتوزع في جميع نواحي المنطقة، ومنها؛ برج الشنانة بمحافظة الرس، صخرة عنترة بن شداد بمحافظة عيون الجواء، القصيباء، بلدة المذنب التراثية، بلدة عيون الجواء التراثية، وبلدة رياض الخبراء التراثية. إضافة إلى المتاحف العامة والخاصة والمواقع التراثية، مثل؛ سوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة، متحف القصيم الإقليمي، متحف مدينة بريدة، متحف قصر الدبيخي التراثي ببريدة، قلعة جدعية بالرس. فيما تمثل تجربة الصناعات الحرفية في القصيم انجازا مهما للمنطقة.

وتراهن القصيم على تميزها في مجال السياحة الريفية والبيئية والبرية، وتعد رافداً مهما يضاف إلى نقاط الجذب التي تتمتع بها منطقة القصيم، وذلك من خلال استثمار عدد من مزارع القصيم وأريافها الجميلة في بريدة وفلايح عنيزة القديمة كمنتج سياحي هو النزل الريفية.

وتتميز المنطقة بنزلها التراثية التي تشهد نسب إشغال عالية خاصة في موسم إجازة الصيف، فيما يشهد قطاع الإيواء السياحي في المنطقة نمواً كبيراً، مع زيادة عدد منشآت الإيواء السياحي المرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأسهم التكامل والتعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة القصيم وأمانة منطقة القصيم وبلدياتها في محافظات ومراكز القصيم، في إتاحة العديد من الخيارات أمام السياح المحليين والزوار.