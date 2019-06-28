الانقلاب يعاود قصف الحديدة ..والتحالف يواصل بنجاح اصطياد مفرقعات الحوثي

جدة ـ واس ــ وكالات

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية أطلقت باتجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي ان قوات التحالف الجوية نجحت في اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الإرهابية من شمال صنعاء باتجاه المملكة.

وأضاف المالكي إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية”.

وأوضح أن تلك الاعتداءات:”لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت وأسقطت امس الأول (الأربعاء)طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق سكنية في خميس مشيط.

من جانب آخر، عبر مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن الدولي، عن قلق بلاده من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن، وذلك بعد الهجومين اللذين تعرض لهما مطار أبها بواسطة تلك الطائرات.

وخلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الاتفاق النووي الإيراني، قال المندوب الألماني كريستوف هيوسجن: “نعرب عن قلقنا من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن”.

وتابع: “نقل إيران للصواريخ إلى الحوثيين في اليمن انتهاك لقرارات مجلس الأمن”.

وفي سياق متصل، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها.

وأكد المصدر أن هذا العمل “الإرهابي” الذي استهدف مطارا مدنيا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

في غضون ذلك قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في قصف مدفعي لميلشيات الحوثي الموالية لإيران على مسجد “الهدى” في “حي المنظر” المكتظ بالسكان جنوب مدينة الحديدة، ضمن سلسلة خروقات المليشيات لقرار وقف إطلاق النار.

ونقل موقع “اسكاي نيوز” عن مصادر محلية إن المليشيات الانقلابية صعدت من عمليات قصفها لتستهدف مستشفى الـ22 من مايو، وسط شارع “الخمسين” داخل مدينة الحديدة.

وحسب ذات المصادر فقد شنت المليشيات في وقت متأخر من ليل امس الأول قصفاً مباشراً بسلاح المدفعية على مستشفى 22 مايو مما تسبب بنشوب حريق هائل التهم محتويات الطابق الثاني والطابق الثالث.

ودأبت ميليشيات الحوثي على خرق قرار وقف إطلاق النار بسلسلة من الأفعال العدائية التي لا تستثني المدنيين والمنشآت المدنية.