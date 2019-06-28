أميركا تحث الأطراف السودانية على الحوار

الخرطوم ــ وكالات

اكد المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث دعم بلاده للعملية السياسية في السودان، ودعا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وسط توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم قد أصدرت بياناً بعد اختتام بوث زيارة للسودان استغرقت أربعة أيام.

وقالت السفارة الأميركية إن بوث حث الجيش على عدم مهاجمة المحتجين و”السماح بإجراء تحقيق مستقل” في فض الاعتصام الذي خلف أكثر من 100 قتيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق إفريقيا والسودان قد قالت إن واشنطن تدرس كل الخيارات، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف في السودان.

وأوضحت المسؤولة الأميركية خلال جلسةٍ بمجلس النواب أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في استخدام الأداة المناسبة واستهداف الأشخاص المتورطين تحديداً.

بدوره كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي، ياسر العطا، أن المجلس أبلغ المبعوث الأميركي رفضه سيطرة “قوى الحرية والتغيير” على المجلس التشريعي، وأنه لا يمانع بأي مناصفة في المجلس السيادي، مضيفاً أن المبعوث الأميركي طلب عدم إجراء انتخابات خلال عام لضمان حدوث انتقال ديمقراطي في البلاد.