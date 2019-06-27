يابانية تخضع لـ300 عملية تجميل

طوكيو ــ وكالات

خضعت عارضة يابانية لـ300 عملية تجميلية خلال الـ21 عاما الأخيرة من حياتها بعد أن عانت من تعليقات والدتها السلبية المتعلقة بشكلها.

ونقل التلفزيون الوطني الياباني عن تسوباكي تومومي : إنها منذ مراهقتها اعتادت سماع والدتها تنعتها بالقبيحة وغير الجميلة، ما سبب لها صدمة نفسية وهز ثقتها بشكلها، فوالدتها لم تكن يوما راضية عن شكل ابنتها ولطالما وصفتها بأوصاف جارحة أمام الأقارب والأصدقاء.

وخضعت تسوباكي لأولى العمليات وبمجرد بلوغها سن الـ18 حيث أجرت واحدة لتكبير العينين وأخرى لإصلاح أسنانها، لتبدأ بعدها رحلة الـ21 عاما من التغيير في الشكل.وجنت تسوباكي مبلغا ضخما من عملها كمضيفة طيران في العشرينيات من عمرها وتمكنت أن تصبح من أكثر المضيفات شهرة في هوكايدو، لتنفق لاحقا مدخراتها على عمليات التجميل التي بلغت تكلفتها حتى اليوم 280 ألف دولار.