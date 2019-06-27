“مدني جدة” ينتشل جثمان “أربعيني” غرق في خزان صرف صحي

جدة- ياسر بن يوسف

انتشلت فرق الإنقاذ لمدني بمحافظة جدة اليوم (الخميس) جثمان أربعيني ‏غرق في خزان صرف صحي.

‏وأفاد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن العمليات 911 تلقت بلاغ في تمام 11:55 يفيد عن سقوط شخص داخل خزان صرف صحي

وقال إنه على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة ‏إلى الموقع حيث اتضح ان الحالة عبارة عن وجود شخص داخل خزان صرف صحي تقدر أبعاده ب ٦*٤ وبعمق ٤ م

وأضاف” تم إخراجه وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر ‏اتضح انه متوفي وانه في العقد الرابع من العمر ومن جنسية عربية” .

‏وأهابت مديرية الدفاع المدني باصحاب العمل باتخاذ كافة اشتراطات السلامة المهنية للعاملين معهم عند ممارسة أنشطتهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة حفاظاً على سلامتهم .