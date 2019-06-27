“مدني جدة” ينتشل جثمان “أربعيني” غرق في خزان صرف صحي

جدة- ياسر بن يوسف
انتشلت فرق الإنقاذ لمدني بمحافظة جدة اليوم (الخميس) جثمان أربعيني غرق في خزان صرف صحي.
وأفاد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن العمليات 911 تلقت بلاغ في تمام 11:55 يفيد عن سقوط شخص داخل خزان صرف صحي
وقال إنه على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة إلى الموقع حيث اتضح ان الحالة عبارة عن وجود شخص داخل خزان صرف صحي تقدر أبعاده ب ٦*٤ وبعمق ٤ م
وأضاف” تم إخراجه وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح انه متوفي وانه في العقد الرابع من العمر ومن جنسية عربية” .
وأهابت مديرية الدفاع المدني باصحاب العمل باتخاذ كافة اشتراطات السلامة المهنية للعاملين معهم عند ممارسة أنشطتهم وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة حفاظاً على سلامتهم .