رئيس الوزراء التونسي ينفي وفاة “السبسي” ويدعو لوقف بث “الشائعات”

تونس : وكالات

نفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس، صحة ما تردد عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مطالباً بوقف بث الشائعات.

وزار الشاهد الرئيس التونسي في المستشفى العسكري؛ حيث يتلقى حالياً العلاج بعد إصابته بوعكة صحية.

وقال الشاهد أن قايد السبسي يتلقى كل العناية اللازمة التي يحتاجها على يد مجموعة من أكفأ الأطباء والإمكانيات.

وطالب بوقف بث “الأخبار الزائفة” حول صحة السبسي، والتي من شأنها إثارة البلبلة بين التونسيين.

كان المستشار الإعلامي للرئاسة التونسية فراس قفراش، نفى خبر وفاة الرئيس السبسي، مؤكدا أن “حالته مستقرّة”.

ويعقد البرلمان التونسي، اجتماعاً طارئاً، على خلفية الأحداث الأمنية، التي شهدتها البلاد، وما تردد عن صحة الرئيس.