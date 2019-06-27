جبل حجري بمليار دولار

جدة ــ وكالات

لربما علت الدهشة حاجب الكثيرين إذا علموا أن قطعة من الحجر لا تزيد مساحتها على متر مربع بيعت بنحو 400 دولار، وأن قيمة الجبل الذي تقتطع منه وصل سعرة لكثر من مليار دولار.

وبحسب موقع “اسكاي نيوز” فأن هذا الحجر نوع من الرخام الإيطالي يعرف باسم “رخام كارارا”، وهو أحد أرقى وأروع أنواع الرخام في العالم.

وتعتبر مدينة كارارا الإيطالية من أهم مراكز إنتاج هذا النوع الذي يعرف باسم “رخام كارارا”، وهو رخام أبيض اكتسب شهرته بلونه الأبيض النقي ويتم استخراجه من جبال الألب القريبة.

ومن بين الأمثلة على هذا النوع من الرخام، مبنى “البانتيون” في روما و”تمثال ديفيد” للنحات والفنان الإيطالي الشهير مايكل أنجلو، بالإضافة إلى الكثير الكثير من المباني والتماثيل التي تعود إلى العصور الرومانية القديمة.

ويأتي هذا الحجر الرخامي الفاخر من منطقة “أبوان ألبس”، وهي عبارة عن سلسلة جبال في شمال توسكاني تمتد لمسافة 58 كيلومترا ويصل ارتفاعها عن سطح البحر إلى 2000 متر.

ويمكن القول إن محاجر الرخام في كارارا أنتجت من الرخام، عبر التاريخ، أكثر من أي مكان آخر على الأرض.

وتقدر القيمة السوقية الإجمالية لمحاجر كارارا بأكثر من 1.1 مليار دولار، وتنتج نحو 4 ملايين طن من الرخام كل عام، ويعمل فيها نحو 13 ألف شخص.