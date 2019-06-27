جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن توفر وظائف أكاديمية

جدة : البلاد

أعلنت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز توفر عدة وظائف أكاديمية تشمل وظيفة (معيد) بقسم الإدارة العامة تخصص إدارة عامة طلاب، عدد (2) وطالبات عدد (2) ولقسم التمويل تخصص تمويل طلاب عدد (1) وطالبات عدد ( 2) ولقسم الاقتصاد تخصص اقتصاد طلاب عدد (2) للعام الدراسي 1440/1439هــ.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على الدرجة الجامعية بنظام الانتظام في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جدًا، ولا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن 30 سنة إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة في

التوفل، أو STEP أوIELTS، ودرجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها، وأن لا يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد أو المراسلة.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات إلى تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات المجتازة إن وجدت إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي في مبنى كلية الاقتصاد والإدارة الدور الثاني مكتب رقم (121) غرفة رقم (216) وللطالبات ترسل الطلبات إلى مبنى رقم (67) الدور الثالث غرفه رقم (306) بشطر الطالبات أو ترسل جميع المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة PDF على البريد الإلكتروني [email protected] وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 11 / 1440هـ إلى تاريخ 1 / 1 / 1441هـ، خلال الدوام الرسمي.