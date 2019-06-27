تفجيران انتحاريان يهزان العاصمة التونسية

تونس : وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا اليوم الخميس، وسط العاصمة تونس ، في إحصائيات أولية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، إن انتحارياً فجّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية

بين شارع شارديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين

بينما استهدف تفجير ثان مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني، حينما فجر انتحاري آخر نفسه

عند محاولته الدخول إلى المقر من الباب الخلفي، وهو ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن إصابات متفاوتة.