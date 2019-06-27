تطعيمات الأطفال تحمي من السرطان

لندن ـ وكالات

أفادت دراسة حديثة أعدها باحثون في جامعة غلاسكو الاسكتلندية بأن لقاحا مخصصا للأطفال لمواجهة فيروس محدد، يمكن أن يساعد لاحقا على تقليل فرص إصابتهم بأنواع معينة من السرطانات.وأشارت الدراسة الى أن طلبة المدارس من الذكور والإناث الذين يتلقون تطعيما ضد فيروس “الورم الحليمي البشري”، تزيد فرصة نجاتهم من سرطان عنق الرحم للإناث وسرطان العنق والرأس عند الذكور.

وشملت الدراسة التي استمر لمدة عامين، 235 مريضا في اسكتلندا بمرض سرطان العنق والرأس، ووجد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري موجود في 60 في المئة من الحالات.

وفيروس الورم الحليمي البشري مرض شائع ينتقل عبر تلامس الجلد أو يتسلل عبر جرح بسيط، ويرتبط بعض أنواعه بالسرطان، وخاصة سرطان عنق الرحم لدى النساء وسرطان الرأس والرقبة عند الرجال.