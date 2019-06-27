القبض على مواطن قتل آخر إثر خلافات بينهما بالطائف

الطائف : البلاد

ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر إثر إقدامه على قتل مواطن خنقاً بسبب خلافات شخصية بينهما .

وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عن تغيب مواطن في العقد الثاني من العمر منذ يوم الخميس الموافق 1440/10/17هـ بمحافظة الطائف، فقد أسفرت التحريات واجراءات البحث والاستدلال عن العثور على مركبته وبجوارها آثار إشتباك ودماء، والقبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الادلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود حيث أقر بقتله خنقاً لخلافات شخصية بينهما، وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، وبالانتقال للموقع وتمشيطه تم العثور على جثة المجني عليه، وإيقاف المتهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.