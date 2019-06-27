“الغذاء والدواء” تحذر من منتجين لحناء الشعر

الرياض ـ واس

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَي حناء الشعر “EAGLE’S Brown Henna” و”EAGLE’S Black Henna” المصنعين في الهند بسبب احتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات حناء الشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.