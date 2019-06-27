“التعاون الإسلامي” تعمل على إطلاق موسوعة عالمية للتسامح

جدة : البلاد

تعكف منظمة التعاون الإسلامي حالياً على إطلاق الموسوعة الإسلامية العالمية للتسامح، التي تهدف إلى الكشف عن فلسفة الإسلام للتسامح، وإبراز حقيقة الدين الحنيف للعالم ومواجهة دعاوى الإسلاموفوبيا، والتصدي لدعاوى الغلو والتطرف.

وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خلال اللقاء الأول للجنة الاستشارية للموسوعة الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة في جدة ، أن المشروع “هو الأول من نوعه وانطلق ايماناً من المنظمة في تحقيق نشر الإسلام كما هو.. الإسلام الصافي النقي الذي يحرفه البعض لأهدافه، ويجعل صورته خاطئة لدى الآخر”.

وأشار إلى أن المنظمة ترحب بعقد هذا الاجتماع التأسيسي لبلورة موقف موحد من أجل تعزيز قيم التسامح لخدمة الأمة الإسلامية، كون هذا المشروع يُعتبر حلماً كبيراً في إبراز التسامح والاعتدال، وإيجاد موسوعة شاملة توضح دور الإسلام الصافي المعتدل في هذا الجانب.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان علمية استشارية وتنفيذية وفرق بحثية لوضع الأطر الخاصة بالمشروع، وستشتمل عناصر الموسوعة على آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة النبوية، وستتضمن صيغة المجموعة مطبوعات ومواد رقمية، كما سيتم ترجمتها إلى عدد من اللغات.