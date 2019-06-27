اتحاد إذاعات الدول العربية يحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيسه

تونس : واس

افتتحت بمقر مدينة الثقافة في العاصمة التونسية اليوم ، فعاليات احتفال اتحاد إذاعات الدول العربية بمرور خمسين عاماً على تأسيسه ، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والمختصين في مجال الإعلام السمعي البصري في العالم العربي.

وتضمن برنامج الحفل عرض فلم وثائقي استعرض أبرز إنجازات الاتحاد ومسيرته في مجال الإعلام المسموع والمرئي، وندوة بعنوان ” اتحاد إذاعات الدول العربية : تاريخ وإنجازات ” تناول خلالها المشاركون أهم أنشطة الاتحاد خلال خمسين عاماً.

كما تضمن الحفل تكريم رؤساء الاتحاد السابقين وعدد من الشخصيات الفاعلة فيه من بينهم معالي رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع السابق رئيس الاتحاد الأسبق الدكتور رياض نجم ووكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإذاعة السابق محمد المنصور والرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ” عرب سات ” المهندس خالد بالخيور.

ودعا وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين في كلمته بالمناسبة إلى إعادة النظر في سياسات الاتصال الثقافي ومضامينها في البلدان العربية لتبليغ الصورة الناصعة للثقافة العربية على المستوى الدولي، وذلك باعتماد وسائل الإعلام واستثمار وسائل الاتصال الرقمي، مشددًا على ضرورة القيام بإصلاح ثقافي عمومي حقيقي، لإيصال الصورة الناصعة للثقافة العربية إلى بقية بلدان العالم.

وأشار الوزير التونسي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية للثقافة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تمثل فرصة لبحث السياسات الثقافية الممكنة لدعم التعاون العربي في هذا المجال على جميع المستويات وخاصة على مستوى الصورة السمعية والبصرية.

من جانبه بين المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان أن خمسينية تأسيس الاتحاد التي تواكب انطلاق مهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورته العشرين تحمل رمزية كبيرة في تاريخ الاتحاد والمشهد الاتصالي العربي، وتجسد الدور المهم والمتميز الذي ما انفك الاتحاد يقوم به على المستوى السمعي والبصري والاتصالات على مدى خمسة عقود.