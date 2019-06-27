أنباء عن وفاة الرئيس التونسي ”السبسي”

تونس : وكالات

تداولت وسائل إعلامية تونسية ودولية، أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان لها إصابة الرئيس السبسي بوعكة صحية حادة

استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ولكنها لم تؤكد وفاته حتى هذه اللحظة.

في الأثناء نقلت “سكاي نيوز” عن مصادر تونسية إن رئيس البرلمان دعا لاجتماع طارئ، عقب الإعلان عن نقل السبسي إلى المستشفى

والرئيس الباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي

ولد عام 1926، سياسي ومحامٍ تونسي، وهو رئيس حزب نداء تونس

وتقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التي شهدتها تونس.