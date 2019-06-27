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أنباء عن وفاة الرئيس التونسي ”السبسي”

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1440 هـ      27 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

تونس : وكالات

تداولت وسائل إعلامية تونسية ودولية، أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان لها إصابة الرئيس السبسي بوعكة صحية حادة

استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ولكنها لم تؤكد وفاته حتى هذه اللحظة.

في الأثناء نقلت “سكاي نيوز” عن مصادر تونسية  إن رئيس البرلمان دعا لاجتماع طارئ، عقب الإعلان عن نقل السبسي إلى المستشفى

والرئيس الباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي

ولد عام 1926، سياسي ومحامٍ تونسي، وهو رئيس حزب نداء تونس

وتقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التي شهدتها تونس.

صحيفة البلاد

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