“آل الشيخ” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن خطر المخدرات

البلاد : واس

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة ليوم غدٍ الخامس والعشرين من شهر شوال لعام 1440هـ، للحديث عن “خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع”، في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في توعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولما لخطب الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا.

ويأتي توجيه معاليه، استشعاراً بأهمية دور منابر الجمعة ومسؤولية من يعتليها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبذل الأسباب الإرشادية للتصدي لخطر المخدرات وشرها المستطير للحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع.