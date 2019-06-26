30 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية

جدة : البلاد

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية سجل نمواً بنسبة 21% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017 وصولاً إلى 30 مليار دولار.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 60% وهو مؤشر إيجابي يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشفت الوزارة أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري مع السعودية

وبلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي 26 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار تشكل قيمة الواردات السعودية من كوريا.

وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى كوريا الجنوبية

إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والنحاس واللدائن ومصوغاتها.

فيما برزت السيارات وأجزاؤها كأهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية تليها الأجهزة والمعدات الكهربائية والآلات والحديد والصلب.

وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كوريا الجنوبية في المملكة بلغت 117 استثمار، تتركز في عدة أنشطة أبرزها: التشييد، الصناعات التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وغيرها.

يشار إلى أن قطاعات التعدين والفلزات والطاقة والمياه والإسكان والتصنيع تعد من أهم القطاعات المستهدفة في المجال الاستثماري بين البلدين الصديقين.