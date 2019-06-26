نصف مليون ضحايا المخدرات سنويا

جدة ــ رويترز

يحتفي العالم اليوم “الأربعاء” باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع لعام 2019، تحت شعار “الصحة من أجل العدالة.. العدالة من أجل الصحة”. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في عام 1987، تخصيص 26 يونيو يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات، لما لها من مخاطر جسيمة تهدد العالم، وتمثل ظاهرة تلقى مقاومة شديدة من الحكومات لمنع انتشارها.

ويهدف الاحتفال العالمي، الذي تدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خال من المخدرات.

وشددت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يوري فيدتوف على أن تعاطي المخدرات مشكلة معقدة وواسعة التأثير على الصحة العامة والسلامة والقضايا الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى خسائر فادحة للفرد والمجتمع وتودي بحياة أكثر من نصف مليون شخص سنويا.