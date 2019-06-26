موجة حارة ثالثة تتجه صوب الخليج

جدة ـ البلاد

أفاد الباحث في الطقس وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، بتعرض مناطق واسعة من المملكة واغلب دول الخليج العربي، لموجة ثالثة شديدة الحرارة في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن الموجة متوقعة على مناطق بالمملكة والخليج، مضيفًا أنه بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، فمن المتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، وأن تقترب من 50 درجة مئوية.

وتابع قائلًا، إن درجة الحرارة السابقة من المتوقع تسجيلها على مناطق المدينة المنورة والشرقية، وتتجاوز درجة الحرارة الأربعينات على باقي المناطق عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، حيث متوقع أن تعيش أجواء من مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهاراً، ومن لطيفة إلى مائلة للبرودة في الصباح الباكر، وأشار الحصيني الى أن بداية الموجة ستبدأ اعتباراً من اليوم “الأربعاء” وتستمر لمدة أسبوع.